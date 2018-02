Nieuwe beelden van uren voor dood model Ivana

Nieuwe beelden van het Vlaams-Nederlandse model Ivana Smit werpen een ander licht op haar dood. Zo is te zien hoe ze door een man uit een discotheek naar buiten wordt gedragen, enkele uren voor ze twintig meter van een balkon naar beneden valt.

De familie van Smit verdenkt de Amerikaanse zakenman Alexander Johnson ervan Smit van het terras naar beneden te hebben gegooid. De man zelf ontkent alle feiten. Deze nieuwe beelden kunnen belangrijk zijn om het tijdsverloop van de avond te bepalen.

Wat gebeurde er?

De achttienjarige Smit overleed op 7 december vorig jaar na een val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Het model had een bloeduitstorting op haar achterhoofd die was ontstaan voor de val. Ook had zij blauwe plekken op de binnen- en buitenkant van beide bovenarmen, die erop kunnen wijzen dat ze werd aangevallen voor haar dood.

Hoewel het overlijden verdacht lijkt, zijn de Johnsons nog op vrije voeten. want volgens de Maleisische speurders hebben zij niets met Ivana's dood te maken.

Eigen onderzoek

Het Nederlandse openbaar ministerie is daarom met een eigen onderzoek gestart, de familie van ivana hoopt dat het koppel alsnog vervolgd wordt.