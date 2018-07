Nieuwe beelden van Thaise jongens in grot

Er zijn nieuwe beelden van de twaalf Thaise voetballers en hun coach die nu al elf dagen vastzitten in een grot. In de video stellen ze zichzelf voor en zeggen ze dat ze in goede gezondheid zijn.

Een aantal jongens draagt een isolatiedeken. Aan het eind van de video lachen ze, omdat ze een van de spelers vergeten in het introductierondje.

Opkomend water

De jongens gingen na een voetbaltraining op 23 juni de grot in, maar raakten ingesloten door het opkomende water. Maandag werden ze levend en wel teruggevonden.

Hen uit de grot krijgen is een hele operatie. Zelfs voor ervaren grotduikers en militaire duikers is het een moeilijke klus door de vele regen, donkere gangen en scherpe bochten. Ze deden er drie uur over om de kinderen te bereiken, maar die zijn verzwakt. Daarom zullen de jongens eerst moeten aansterken en duikles moeten krijgen om uit de grot te geraken.

Vier maanden

Een andere optie is om te wachten tot het waterpeil in de grot gezakt is. Dat kan nog zeker drie maanden duren, want het regenseizoen is net begonnen en duurt nog zeker tot september. Het voetbalteam heeft dan ook rantsoen en medicijnen gekregen voor vier maanden.

