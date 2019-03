Nieuw sculptuur in Manhattan opent zijn ‘trappen’

Vrijdag opent in New York The Vessel. The Vessel is 46 meter hoog en bestaat uit 154 trappen. Dat is goed voor 2.500 treden. Het kostenplaatje komt neer op 150 miljoen dollar. Dat is zo’n dikke 130 miljoen euro.

Een ticket voor een bezoek aan The Vessel is volledig gratis. De bezoekers zullen wel maar een bepaalde tijd kunnen spenderen op de sculptuur want er worden 600 mensen op hetzelfde moment toegelaten. Binnenkort moeten de bezoekers een nieuwe naam kiezen voor The Vessel. Chrysler Building verkocht Het bekende Chrysler Building is uiteindelijk met verlies verkocht. RFR en Signa, twee vastgoedspelers, betaalden samen 150 miljoen dollar voor de wolkenkrabber.