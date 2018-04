“Niets in N-Korea wijst op ontwapening”

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un kondigde afgelopen weekend aan dat zijn land stopt met kernproeven en rakettesten omdat ze klaar zijn met het onderzoek. Het kernwapenarsenaal afbouwen, zoals de Amerikaanse president Trump vraagt, is een andere zaak. VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers, die uitzonderlijk kon filmen in Pyongyang, vond in elk geval geen aanwijzingen van ontwapening, integendeel.

Voor Noord-Korea lijkt hun nucleaire arsenaal de enige garantie voor het vrijwaren van hun onafhankelijkheid. Die garantie opgeven is dan ook geen optie. “De trots en tevredenheid van het Koreaanse volk heeft met de raketten de hoogste toppen van de hemel bereikt”, klinkt het bij de Noord-Koreanen.

Niet alleen de Grote Leiders zijn namelijk echte goden in Noord-Korea, ook de nucleaire bom. Die bezegelt de status die de leiders van het land stuk voor stuk genieten. “Zoals u weet hebben we het voorbije jaar de perfectionering van onze nucleaire macht voltooid, dankzij de wijze leiding van onze leider-kameraad Kim Jong-un”, vertelt de gids die onze journalist rondleidt.

Vijand nummer één

De trots om het vaderland is bijzonder groot en wordt gecultiveerd, net als het idee van de constante dreiging. De Amerikanen worden beschouwd als vijand nummer één. De begeleider van Robin Ramaekers begrijpt wel dat mensen in het westen dat allemaal moeilijk kunnen vatten. “Er is bij jullie geen geschiedenis van Amerikaanse agressie en slachtpartijen zoals ze die aanrichten in Noord-Korea. In België hebben jullie bijvoorbeeld geen geschiedenis van oorlog tussen Europa en Amerika.”

Bekijk hier het integrale studiogesprek met VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers na zijn reportagereeks in Noord-Korea.