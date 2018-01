New York mede-verantwoordelijk voor aanslag?

De families van zeven dodelijke slachtoffers van de aanslag vorig jaar in New York eisen 600 miljoen dollar, zo'n 485 miljoen euro, van de stad New York. Op 31 oktober reed een man opzettelijk acht mensen dood op het fietspad. Onder de doden was ook een Vlaamse vrouw.

31 oktober 2017. Een fietspad in New York ligt bezaaid met verwrongen fietsen. Een Oezbeekse IS Terrorist reed hier net in op de fietsers. Er vallen tien zwaargewonden en acht doden. Onder hen ook de Vlaamse Ann Laure Decadt.

Zeven van de acht dodelijke slachtoffers starten nu een rechtszaak tegen de stad New York, bevestigde hun Amerikaanse advocaat vandaag in een Amerikaanse krant. Ze vinden dat de stad de aanslag had kunnen vermijden.

Het was dan ook al de derde keer in zes maanden dat het op die plaats tot een dodelijke botsing kwam tussen auto's en fietsers. Na de aanslag plaatste de stad paaltjes. Te laat vinden de slachtoffers.

De slachtoffers eisen 600 miljoen dollar, bijna 485 miljoen euro van de stad. 30 miljoen dollar, of 24 miljoen euro, zou voor de familie van Ann Laure zijn. We hebben de familie van Ann Laure om een reactie gevraagd. Zij wil liever niet reageren.