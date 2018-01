Netanyahu steunt betogers Iran

Kleine groepjes betogers zijn weer op straat gekomen in het centrum van de Iraanse hoofdstad Teheran. De politie is massaal aanwezig. Sommige betogers schreeuwen slogans tegen het regime. Dat blijkt uit beelden op de sociale media en plaatselijke zenders. Het is al de vijfde dag van protesten tegen de moeilijke leefomstandigheden en het regime. In totaal kwamen er bij de protesten al elf mensen om het leven, waarvan een politieagent.

Het ministerie van Inlichtingendiensten meldde in een persbericht dat "oproerkraaiers en elementen die problemen uitlokten, zijn geïdentificeerd en een aantal van hen zijn opgepakt. De anderen worden vervolgd en er wordt binnenkort hard tegen hen opgetreden."

Israël

De protesten begonnen donderdag in de noordoostelijke stad Machhad, de tweede grootste stad van het land. Ze verspreidden zich vervolgens door de rest van het land. De betogers hebben inmiddels de steun gekregen van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

"Dappere Iraniërs komen op straat", zegt hij in een videoboodschap. "Ze zijn op zoek naar gerechtigheid. Ze zoeken de basisvrijheden die hen al zo lang ontzegd worden."

Volgens Netanyahu verspilt het "wrede regime" in Teheran geld om haat tussen Israël en Iran te zaaien. "Het regime is bang van het volk." Ook de Europese leiders kregen ervan langs. "Vele Europese regeringen kijken in stilte toe hoe heldhaftige jonge Iraniërs op straat in elkaar geslagen worden."