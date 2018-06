Nerveuze Kim Jong-un met verhoogde schoenen?

“De eerste ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un zag erg vriendelijk uit”, zo analyseert VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers, die de top volgt in Singapore. “Analisten hebben de lichaamstaal van Kim geanalyseerd en daaruit kwamen toch wat opvallende dingen naar boven.”

Op de beelden van de handdruk is te zien hoe beide wereldleiders elkaar vriendelijk begroeten. “Er waren zelfs wederzijdse schouderklopjes”, zegt Robin Ramaekers. “Maar het was duidelijk dat Trump de leiding nam. Hij wees Kim de weg en toonde waar ze naartoe gingen.”

Uit de lichaamstaal van Kim Jong-un waren ook heel wat dingen af te leiden. “Volgens analisten heeft hij 36 keer geademd in 42 seconden, wat wil zeggen dat Kim toch wat nerveus was”, zegt Ramaekers. “Andere analisten zeggen dat het te wijten is aan zijn corpulentie. Nog opvallend: Kim leek redelijk groot. Volgens sommigen had hij verhoogde schoenen aan om met zijn 1m70 toch een beetje in de buurt te komen van de reusachtige Trump.”