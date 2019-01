In enkele grote Franse steden zijn vandaag opnieuw tienduizenden manifestanten van de gele hesjes op straat gekomen om te protesteren tegen het sociaal en fiscaal beleid van de Franse regering. Het is het negende weekend op een rij dat er actie wordt gevoerd. Er zijn manifestanten in onder meer Parijs, Bourges, Caen en Rouen. Volgens de politie waren er om 14 uur in het hele land zo’n 32.000 manifestanten.