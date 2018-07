"Nee": Rutte zet Trump op zijn plek

De Nederlandse premier Mark Rutte was gisteren op bezoek bij de Amerikaanse president Donald Trump en hij heeft daar voor commotie gezorgd. De twee hadden het onder meer over het handelsconflict tussen Europa en de VS. Rutte durfde het aan om de president op zijn plek te zetten over de onderhandelingen met de Europese Unie.

Trump vertelde de pers over mogelijke oplossingen voor het handelsconflict. Volgens hem is het ook positief als er geen oplossing gevonden wordt. “Nee”, kwam Rutte tussen. Hij sprak de Amerikaanse president zelfs tegen. “Het is niet positief. We moeten dit oplossen.”