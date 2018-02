Nederland herdenkt waterramp van 1953

Nederland herdenkt de rampzalige overstroming van 1953, vandaag 65 jaar geleden. Toen beukte een zware storm in op de zuidkust waardoor de provincies Zeeland, Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant onder water liepen. Meer dan 1.800 mensen kwamen bij de ramp om het leven.

In de nacht van 31 februari op 1 februari deed een zware noordwesterstorm het water stijgen. Door de stormvloed was er geen getijdewerking meer, waardoor het water niet meer weggeraakte en er enkel water bijkwam.

De ramp in Zuid-Nederland was nauwelijks te overzien. Maar liefst 200.000 hectare stond onder water, 1.836 mensen kwamen om het leven, 100.000 mensen waren dakloos en ook 50.000 stuks vee verdronken. De storm maakte ook in ons land 28 dodelijke slachtoffers.

Lessen getrokken

Door de overstroming werd werk gemaakt van stevigere dijken. Twintig dagen na de watersnoodramp installeerde de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat de zogenaamde ‘Deltacommissie’.

De Deltawerken moesten de provincies Nederland, Noord-Holland en het west van Noord-Brabant beter beschermen. In de tweede helft van vorige eeuw werd ook massaal geïnvesteerd in een betere kustbescherming.