NAVO roept op tot kalmte na conflict Rusland - Oekraïne

Het Russische militaire geweld tegen Oekraïne in de Zee van Azov is niet gerechtvaardigd, oordeelt NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg na een bijzondere vergadering van de NAVO-Oekraïne Commissie. Die vergadering vond plaats nadat Russische troepen zondag drie Oekraïense marineschepen nabij het schiereiland de Krim in beslag hebben genomen.

"Er is geen rechtvaardiging voor het gebruik van militair geweld tegen Oekraïense schepen en marinepersoneel", aldus Stoltenberg. "Ik roep Rusland op om onmiddellijk de Oekraïense zeelieden en schepen die het gisteren in beslag nam, vrij te geven. Ik roep opnieuw op tot kalmte en terughoudendheid."

De NAVO-ambassadeurs roepen Rusland op om ongehinderde toegang tot de Oekraïense havens te verzekeren en Oekraïne vrije scheepvaart toe te staan in de Zee van Azov en de Straat van Kertsj.

"Steun aan militante groepen stopzetten"

Volgens de NAVO-baas is het incident van zondag een "herinnering dat er een oorlog woedt in Oekraïne", die al meer dan vier jaar aanhoudt. "Sinds 2014 hebben alle bondgenoten de Russische agressieve acties in de Krim en Oost-Oekraïne veroordeeld. Rusland moet zijn steun aan militante groepen stopzetten en moet al zijn troepen terugtrekken van Oekraïens grondgebied."

Stoltenberg zei ook dat de militarisering van de Krim, de Zwarte Zee en Zee van Azov door Rusland een bedreiging vormt voor de Oekraïense onafhankelijkheid en de stabiliteit in de regio ondermijnt. Hij wees ook nog op de verschillende sancties die NAVO-lidstaten Rusland hebben opgelegd, en op de versterking van de collectieve defensie van de verdragsorganisatie. "Rusland moet begrijpen dat zijn acties gevolgen hebben", zei Stoltenberg.

De NAVO zal Oekraïne politieke en praktische steun blijven leveren, zei hij nog.