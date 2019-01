Na de 'gele hesjes': nu ook 'rode sjaaltjes' op straat in Frankrijk

In Frankrijk is een nieuwe protestbeweging op de been: die van de ‘rode sjaaltjes’. Ze kwamen gisteren betogen in de hoofdstad Parijs tegen de ‘gele hesjes’, die andere protestbeweging. De rode sjaaltjes vinden de gele hesjes te gewelddadig en voeren daarom vredevol protest. Naar schatting zakten 10.000 mensen af naar de hoofdstad.

De rode sjaaltjes zijn wel opgesplitst in twee groepen: zij die president Macron steunen en zij die niet achter zijn beleid staan. Op Facebook zijn er al meer dan 21.000 mensen die de beweging steunen.

De gele hesjes voerden dit weekend voor de elfde keer op rij actie. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zakten opnieuw 79.000 hesjes af naar de hoofdstad. Dat zijn er wel 15.000 minder dan het weekend daarvoor.