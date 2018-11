Na 6,5 maand landt Insight op Mars

Vanavond om 20.54 uur zal de Insight op de planeet Mars landen. Dat is de achtste marslander van NASA die de rode planeet zal bereiken. Het bijzondere: het is de eerste raket die in de planeet zal boren. Zo kan onderzocht worden of de binnenkant van Mars vloeibaar is. Ook de Belgische Sterrenwacht werkt mee aan de missie. Zij ontvangen de komende twee jaar radiosignalen van de Insight, om die zo te lokaliseren.

De Insight werd al in mei gelanceerd, maar heeft de planeet maar 6,5 maand later bereikt. Het was een route van 485 miljoen kilometer. Nadat de raket door de atmosfeer is gevlogen, zal ze een hitteschild afgooien en met een parachute proberen landen. Vanaf dan begint ook de Belgische Sterrenwacht aan zijn opdracht.

De Sterrenwacht zal het vluchttraject analyseren en ook de exacte locatie op Mars bepalen. Met die gegevens kunnen ze achterhalen hoe en aan welke snelheid Mars om zijn as draait.