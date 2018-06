Moordenaar Susanna wordt uitgeleverd

In Duitsland blijft de commotie groot rond de moord op het 14-jarig meisje Susanna. Ze werd drie weken geleden verkracht en gedood door de asielzoeker Ali Bashar. De Irakees van 20 werd gisteren opgepakt, maar wel in zijn thuisland Irak. Hij was daar met z'n hele familie naartoe gevlucht. Hij heeft de moord intussen bekend en wordt vanavond nog aan Duitsland uitgeleverd.

Op de luchthaven van Frankfurt staat de Duitse politie Ali Bashar op te wachten. Vanavond zou hij nog landen. De Irakees van 20 staat in Duitsland terecht voor verkrachting en de moord op de 14-jarige Susanna Feldmann. De feiten dateren eigenlijk al van 22 mei. Het lichaam van Susanna werd pas afgelopen woensdag teruggevonden naast een spoorweg in Wiesbaden.

Feiten bekend

Bashar was in tussentijd al met zijn familie naar Irak gevlucht. Daar werd hij gisteren door de Koerdische politie gearresteerd. Hij heeft intussen ook bekend.

Protesten

Het rechtse Alternive Für Deutschland hield gisteren in het parlement een minuut stilte voor Susanna. De partij stelt bondskanselier Merkel en haar asielbeleid verantwoordelijk. Vandaag organiseerde AFD ook protesten in Mainz.

Tijdelijke papieren

Ook andere politici stellen zich vragen. Zo zat er meer dan twee weken tussen de moord en de vondst van Susanna. En bovendien kon Bashar onder een valse naam en met tijdelijke papieren naar Irak terugkeren.