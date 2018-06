Moordenaar Susanna geboeid aangekomen in Duitsland

De verdachte van de moord op het 14-jarige meisje Susanna is aangekomen in Duitsland. Onder massale politiebegeleiding werd de 20-jarige Ali Bashar vanuit een helikopter naar het politiekantoor van Wiesbaden gebracht. De asielzoeker zou Susanna hebben verkracht en daarna vermoord, waarna hij met zijn familie vluchtte naar zijn thuisland Irak.

Eergisteren werd hij daar opgepakt en gisteravond werd hij uitgeleverd aan Duitsland. Volgens de Koerdische politie gaf Bashar de feiten toe. Hij werd op een rechtstreekse vlucht vanuit Erbil naar Frankfurt gezet.

Commotie

De moord van drie weken geleden zorgde in Duitsland voor enorm veel commotie. Het lichaam van Susanna werd pas afgelopen woensdag teruggevonden naast een spoorweg in Wiesbaden, niet ver van een asielcentrum. Uit de autopsie bleek bovendien dat het meisje verkracht werd.

Het extreemrechtse Alternive Für Deutschland stelt bondskanselier Merkel en haar asielbeleid verantwoordelijk. Ook andere politici stellen zich vragen. Zo zat er meer dan twee weken tussen de moord en de vondst van Susanna. En bovendien kon Bashar onder een valse naam en met tijdelijke papieren naar Irak terugkeren.

Merkel "geschokt" Vanop de G7-top in Canada zei bondskanselier Merkel geschokt te zijn door de moord: "Het onbeschrijfelijke leed voor de familie en het slachtoffer raakt iedereen, ook ik." Op de kritiek reageert Merkel kort: "Eerst moeten we integratie heel ernstig nemen, om keer op keer onze waarden duidelijk te maken en iedereen te straffen die de wet overtreedt. We kunnen alleen samenleven als we ons allemaal aan de wet houden."

