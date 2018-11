Monica Lewinsky over heisa na affaire: "Wilde uit het leven stappen"

Monica Lewinsky, de vroegere stagiaire van president Bill Clinton, wilde uit het leven stappen toen haar affaire met de president aan het licht kwam. Dat vertelt ze zelf in de zesdelige interviewreeks ‘The Clinton Affair’ die vanaf eind deze week te zien is op de Amerikaanse televisie. “Ik was doodsbang en wilde door het raam springen”, klinkt het.

In de serie, gemaakt door A&E Televison Network, vertelt Lewinsky over hoe ze als 25-jarige stagiaire een relatie begon met de president. De affaire wordt nog steeds gezien als een van de grootste schandalen binnen het Witte Huis en leidde bijna tot het impeachment van Clinton.

“Toen de affaire aan het licht kwam waren er momenten dat ik hysterisch begon te huilen en ik mezelf opsloot”, vertelt ze duidelijk geëmotioneerd. “Ik dacht dat er maar één manier was om dit op te lossen: uit het leven stappen, uit het raam springen. Ik voelde me verschrikkelijk en was bang wat dit allemaal met mijn familie zou doen. Ik was zo verliefd op Bill op dat moment, ik voelde me verantwoordelijk.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.