Moeder verwacht een vijfling, bij geboorte blijken het er zes te zijn

Een 29-jarige Poolse vrouw is afgelopen maandag bevallen van een zesling, terwijl ze dacht in verwachting te zijn van vijf baby's. De baby's kwamen ter wereld met een keizersnede na 29 weken zwangerschap. De moeder kan intussen haar ziekenhuisbed al verlaten en ook de baby's doen het goed.

De zesling was een grote verrassing voor het gezin, ze dachten eigenlijk dat er 'maar' vijf baby's zouden komen. "We moeten alles een beetje reorganiseren", vertelt mama Klaudia Marzec. De baby's hadden bij de geboorte een gewicht tussen de 890 en 1.300 gram. Ze liggen nog in de couveuse. Ze kunnen al zelfstandig ademen, maar ze zullen vermoedelijk nog een drietal maanden in het ziekenhuis moeten blijven. De jongens heten Filip en Tymon. De meisjes kregen de namen Zosia, Kaja, Nela en Malwina.

Vermoedelijk gaat het om de eerste zesling die ooit geboren werd in Polen. Ze werden geboren in het ziekenhuis van Krakow. Een team van veertig mensen bracht de zesling ter wereld. "De baby's zijn, rekening houdend met een zesling, in verbazingwekkend goede conditie geboren", vertelt dokter Ryszard Lauterbach. Toch zijn hun ademhalings-, zenuw- en spijsverteringsstelsel nog onderontwikkeld en moeten ze nog medisch verzorgd worden.