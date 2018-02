Moeder slachtoffer: "Trump, doe iets!"

De moeder van een van de slachtoffers van de dodelijke schietpartij in Florida heeft een emotionele oproep gedaan aan president Donald Trump. Dat deed ze voor de camera van nieuwszender CNN.

"Hoe komt het dat we een schutter in de scholen van onze kinderen toelaten? Hoe geraken die voorbij de security? Welke security is er? De schutter, een gek loopt gewoon de school binnen, slaat het raam van de klasdeur van mijn dochter stuk en begint te schieten, schiet haar dood”, zegt Lori Alhadeff, de moeder van Alyssa, een van de 17 slachtoffers.

“Jij vraagt jij af, President Trump, wat je kan doen? Jij kan ervoor zorgen dat de wapens uit de handen van kinderen blijven. Wat kan je doen? Je kan heel veel doen!", sloot de moeder af.

Bij de schietpartij gisteren op een school in Florida schoot een negentienjarige ex-leerling zeventien mensen dood.