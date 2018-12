Minuut stilte in Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft gisterenavond een minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers van de dodelijke schietpartij in Straatsburg. Een schutter opende er het vuur nabij een kerstmarkt. Drie mensen lieten het leven en twaalf anderen raakten gewond. De schutter is nog altijd op de vlucht. Daarom werd gisteren een tijdelijke lockdown in de Franse stad ingesteld. Ook het parlementsgebouw werd gesloten en leden van het Europees Parlement werden verhinderd te vertrekken, zodat de zoektocht naar de vermeende schutter kon worden verdergezet.

