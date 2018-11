Minstens 15 doden bij zwaar ongeval in China

Zeker 15 mensen zijn op een snelweg in China om het leven gekomen bij een zware crash. 44 anderen raakten gewond. Tien van hen zijn er erg aan toe. Bij het ongeval waren zeker 31 voertuigen betrokken. Dat meldt het staatspersantschap Xinhua.

Het ongeval gebeurde aan een tolstation in Lannzhou, in de provincie Gansu. Een vrachtwagen reed er in op wagens die aan het aanschuiven waren. Volgens Xinhua verloor de vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur. De man raakte lichtgewond. Hij verklaarde zelf dat de remmen van zijn voertuig het hadden begeven tijdens een lange afdaling op de autosnelweg.

Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeval, en ook naar de chauffeur is een onderzoek geopend.