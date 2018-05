Mini-docu: Noord-Korea achter de schermen

De historische top tussen Trump en Kim Jong-un gaat dan toch niet door. Of de Noord-Koreanen daar veel van te weten zullen komen, is nog maar de vraag. Onze reporter Robin Ramaekers bezocht een maand geleden Noord-Korea en merkte dat de inwoners maar weinig wisten van de internationale ontwikkelingen. Gesprekken met Noord-Koreanen bleken bovendien zéér stroef te lopen. De censuur loert er altijd om de hoek. Bekijk hier de volledige mini-documentaire over het bezoek van Robin Ramaekers aan Noord-Korea.

Na bijna twee jaar proberen, slaagde Robin Ramaekers erin om een persvisum te krijgen voor Noord-Korea. Met zijn bezoek kreeg Ramaekers een unieke inkijk op het meest geïsoleerde land ter wereld. Hij bezocht het land bovendien net op het ogenblik dat de historische ontmoeting met Trump op de agenda stond.