Miljoenen Amerikanen krijgen ‘sms’ van Trump

Miljoenen Amerikanen kregen vandaag tegelijkertijd een sms met de boodschap ‘Presidential Alert’ (Presidentieel Alarm, red.). Het bericht was een test die werd verstuurd door FEMA, het Amerikaanse Federaal Bureau voor Rampenbestrijding, dat op die manier het publiek voortaan wil waarschuwen voor een nationale ramp.

Om 14.18 uur Eastern Daylight Time (de tijdszone van de oostkust van de VS) kregen miljoenen Amerikanen tegelijkertijd een sms’je dat gepaard ging met een luide toon en een speciale vibratie met de boodschap: “Dit is een test van het Nationaal Draadloos Noodalarmsysteem. Er is geen actie nodig.” Twee minuten later volgde een apart alarm op televisie en op de radio.

Het waarschuwingssysteem werd opgezet onder Trumps voorganger Barack Obama. De Presidential Alerts zullen in de toekomst verstuurd worden in het geval van een ramp of terreuraanval. Amerikaanse GSM-gebruikers kunnen zich niet afmelden voor de dienst.

225 miljoen gsm’s

De berichten kunnen naar 225 miljoen Amerikaanse gsm’s tegelijkertijd verstuurd worden. Sommige mensen berichtten vandaag echter dat ze niets ontvangen hadden of dat het alarm met vertraging toekwam.

Regeringsmedewerkers beklemtoonden dat president Donald Trump niets te maken had met dit bericht en dat hij het alarm niet persoonlijk kan activeren. Geen enkele president “zal op een dag wakker worden en kunnen proberen een persoonlijk bericht te sturen”, luidde het.

“Presidential Alert” werd meteen een populaire hashtag op Twitter.