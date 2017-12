Miljoen evacuaties voor storm Tembin

Vietnam zet zich schrap voor de tropische storm Tembin. Die gaat daar over enkele uren aan land. De overheid wil dat één miljoen mensen uit de kustgebieden veiliger oorden opzoeken, want de storm kan verwoestend zijn. Hij heeft al een spoor van dood en vernieling getrokken op de Filipijnen.

De regering wil meer dan een miljoen mensen weghalen uit de kuststreken. Vooral gezinnen met kinderen zoeken veiliger oorden op, ze krijgen onderdak in stevige gebouwen, vaak scholen. Alle anderen trekken landinwaarts, naar hoger gelegen gebieden. Universiteiten, scholen en fabrieken zijn gesloten, en vissers gaan niet meer op zee, ze proberen hun schepen nog in veiligheid te brengen.

Soldaten vullen zandzakjes op het strand, om de dijken te versterken. Tropische storm Tembin gaat normaal gezien vanavond laat onze tijd aan land in een dichtbevolkt gebied in het zuiden van Vietnam. De overheid wil geen risico's nemen, want er waren dit jaar al 15 orkanen en tropische stormen in Vietnam, in totaal kwamen al 390 mensen om.

De voorbije dagen raasde Tembin al over de Filipijnen, en verwoestte er alles wat op zijn pad kwam. Volgens officiële cijfers zijn er 230 doden, maar wellicht zijn het er veel meer, want honderden mensen zijn nog altijd vermist.