Migratiepact aangenomen: wat wil dat zeggen?

Vandaag is het migratiepact aangenomen in Marrakech, maar over twee weken komen de Verenigde Naties (VN) nogmaals samen in New York, om te stemmen. Wat is het verschil tussen de twee? VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers legt uit vanuit Marrakech.

“In praktijk komt het er op neer dat de verschillende internationale delegaties door hun aanwezigheid zeggen dat ze achter het pact staan”, begint Ramaekers. “Dat is de officiële bekrachtiging.”

Toch komen over twee weken opnieuw internationale delegaties samen, ditmaal in New York. “Daar vindt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties plaats, waar het pact gestemd zal worden.”

Showcase

Wat is het belang van de conventie in Marrakech dan? “Als je wil samenvatten, kan je zeggen dat dit in Marrakech de showcase is van het migratiepact. Daarna volgt het bureaucratische luik in New Tork, waar gestemd en getekend wordt.”