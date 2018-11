Migrantenkaravaan komt aan in Tijuana

Duizenden vluchtelingen uit Centraal-Amerika zijn aangekomen in de Mexicaanse stad Tijuana, de laatste stop voor ze de grens met de Verenigde Staten willen oversteken.

Volgens de Mexicaanse overheid zijn er op dit moment zo’n 9.000 migranten onderweg. Zij die al zijn aangekomen in Tijuana, kamperen nu op straat, in afwachting van hun oversteek naar de VS.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de karavaan een invasie genoemd. Hij heeft al zo’n 5.800 soldaten naar de grens gestuurd om die te versterken.