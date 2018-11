Migranten wagen steeds vaker oversteek via kanaal

Deze maand hebben al meer dan honderd migranten geprobeerd het kanaal naar Groot-Brittannië over te steken met kleine bootjes. De Franse en Engelse kustwacht hebben afgelopen nacht nog acht migranten opgepakt die vanuit Calais de oversteek waagden.

De Franse en Britse kustwacht zoekt ’s nachts naar migranten die het kanaal proberen over te steken. Een cameraploeg van de Britse zender Sky volgde de operatie. En ook vannacht werden er nog eens acht migranten gered.

De migranten vertrekken aan de kust van Calais. Waarschijnlijk slepen smokkelaars hen tot in Engelse wateren, daarna proberen de migranten tot in Dover te geraken. “Wanneer we migranten ontdekken zijn er geen smokkelaars meer aan boord”, zegt Chris Hogben van de National Crime Agency.

Volgens de Britse hulporganisatie voor vluchtelingen, Hummingbird, wagen vluchtelingen zich aan de levensgevaarlijke oversteek omdat er te weinig opvang is in Frankrijk.