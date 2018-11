Migranten aan grens VS: "Dacht dat ik zou sterven door gas"

Een foto van een migrantenmoeder die met haar dochters aan de hand vlucht voor traangasgranaten aan de Amerikaans-Mexicaanse grens, gaat de wereld rond. De vrouw vertelt aan persagentschap Reuters over de explosieve gebeurtenissen van gisteren.

Na van Honduras door Mexico te zijn getrokken, kwam Maria Meza (35) aan in Tijuana. Daar verbleef ze een week, voor ze naar de grens met de VS trok om daar asiel aan te vragen. Daar werd ze samen met honderden andere migranten tegengehouden door de Mexicaanse politie.

Traangas

De situatie ontaardde en vanuit de VS werden drie traangasgranaten afgevuurd. “Ik dacht dat ik met mijn kinderen ging sterven door het gas”, vertelt Maria Meza.

“Het eerste wat ik deed was mijn kinderen nemen”, gaat Meza verder. “Ik rende weg en viel neer in de modder. Een jongeman nam me bij de hand en trok me recht.”