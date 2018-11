Midterms: Economie onder Trump niet overal goed nieuws

Binnen vier dagen trekken de Amerikanen naar de stembus voor de congresverkiezingen. Die stembusslag dinsdag is zeer belangrijk voor Donald Trump, want hij weet dat mensen hem gaan beoordelen op twee jaar beleid. Op economisch vlak heeft Trump al heel wat verwezenlijkt, maar dat voelen ze niet overal.

Sinds Trump president is groeit de economie, de werkloosheidsgraad ligt op het laagste peil in 49 jaar en er zijn 3,8 miljoen jobs gecreëerd. Maar dat voelen ze lang niet overal. VTM NIEUWS-journaliste Romina Van Camp is in Lordstown, in Ohio, de thuisbasis van de Chevrolet Cruze van General Motors.