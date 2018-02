Michel: "We moeten dialoog openen met Rusland"

Eerste minister Charles Michel vond zijn tweedaags bezoek aan Moskou "vruchtbaar". "Dit zet België op de internationale kaart, maar ook in de cockpit van de Europese Unie, zoals ik het al lang wil", zei hij.

Michel sprak meer dan twee uur lang met de Russische president Vladimir Poetin, in diens residentie Novo-Ogariovo, op enkele kilometers van de hoofdstad. Tijdens dat onderhoud hebben beide partijen hun visie kunnen geven op verschillende thema's, zoals de Oekraïense crisis, Syrië en de strijd tegen het terrorisme, aldus Michel na afloop. Bij het gesprek waren ook minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en vicepremier Dimitri Ragozine aanwezig.

"Ik stel vast dat we de laatste jaren op Europees niveau zowel beslist hebben over sancties tegen Rusland als gezegd hebben dat we de dialoog moeten openen, maar dat hebben we niet gedaan. Wat ik nu doe is wat de Europese Unie had voorzien. En het geeft ook meer kansen voor een open dialoog, zonder taboe", zei hij na afloop aan VTM NIEUWS.