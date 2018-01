Michel: "Open dialoog met Rusland nodig"

“Een brede politieke dialoog met Rusland is van cruciaal belang”, zegt premier Charles Michel (MR) in Rusland aan VTM NIEUWS. Hij zal er onder meer praten met zijn Russische collega Dmitri Medvedev en met de Russische president Vladimir Poetin.

“Het is een erg belangrijk bezoek voor de Belgische eerste minister”, vertelt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaeckers vanuit Moskou. Dat is niet alleen het geval omdat de Russische presidentsverkiezingen eraan komen in maart, maar ook omdat het de communicatie openhoudt tussen Rusland en Europa.

Geopolitieke belangen

“Rusland zal voor altijd een buurland zijn van de Europese Unie (EU). Ik heb de overtuiging om vanuit de EU een dialoog te starten. In vele domeinen is er een dialoog nodig, bijvoorbeeld voor geopolitieke belangen in Libië en Syrië, waar Rusland een belangrijke rol speelt”, legt Michel uit.

De Belgische premier benadrukt ook dat we niet naïef mogen zijn, hoewel hij een open dialoog belangrijk vindt. “Onze visie op democratie is niet dezelfde dan die van Rusland. Maar we spreken om strategische redenen ook met Erdogan, Iran en Saoedi-Arabië.”

Annexatie van de Krim

“De relaties tussen de EU en Rusland zijn op dit moment nog erg gespannen”, legt Robin Ramaeckers uit. “Dat heeft te maken met de sancties waar Europese Unie voor heeft gestemd, na de betrokkenheid van Rusland bij de annexatie van de Krim en de oorlog in Oost-Oekraïne.”

Woensdag zal Michel de Russische president Poetin ontmoeten. Het laatste bezoek van een Belgische premier aan Rusland dateert van 2011 met Yves Leterme.