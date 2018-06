Mexicanen bouwen feestje aan Koreaanse ambassade

Honderden Mexicaanse voetbalsupporters bouwden gisteren een feestje aan de Koreaanse ambassade in Mexico-Stad. Het land kwalificeerde zich namelijk voor de achtste finales dankzij de stuntoverwinning van Zuid-Korea op Duitsland. Het zijn beelden die een glimlach op je gezicht toveren.

De Mexicaanse fans kunnen hun geluk duidelijk niet op. Met honderden staan ze voor de Koreaanse ambassade om hen te bedanken voor hun spectaculaire 2-0-overwinning tegen regerend wereldkampioen Duitsland. En de Koreaanse vertegenwoordigers wagen zich in het feestgedruis.

In één video is te zien hoe een Zuid-Koreaan door het publiek in de lucht wordt gehesen en een sombrero op zijn hoofd krijgt. Een andere zwaait enthousiast met de Zuid-Koreaanse vlag naar de feestende Mexicanen. Zelfs de ambassadeur waagt zich even buiten in een Mexicaans voetbaltruitje.