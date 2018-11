Mexicaanse migranten met transport naar grens gebracht

6.500 Centraal- en Zuid-Amerikaanse vluchtelingen zijn nog altijd op weg naar de VS. Hun tocht maken ze hangend aan vrachtwagens of opeengepakt in beestenkarren. De groep is een paar weken geleden in Honduras en Guatemala vertrokken en trekt nu door Mexico.

“We zijn op zoek naar een betere toekomst voor mijn kinderen. Want in Honduras zal het altijd hetzelfde blijven. We werken alleen om te kunnen eten”, zeggen Miguel en Marjorie Ortiz, migranten uit Honduras.

Trump wil dat Mexico de migranten tegenhoudt. Het land heeft hen al asiel en werkvergunningen aangeboden, maar de meesten willen echt in de Verenigde Staten geraken. Ook al is het dan hangend aan een vrachtwagen.