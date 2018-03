Met deze slogan wil Trump in 2020 winnen

President Trump is nog maar een dik jaar president, maar toch is hij niet van plan het Witte Huis snel te verlaten. Op een bijeenkomst in Pennsylvania heeft hij alvast zijn slogan voor zijn campagne in 2020 uit te doeken gedaan. Trump gaf ook toe het graag tegen Oprah Winfrey te willen opnemen.

“Ik zou het geweldig vinden om te winnen van Oprah, ik ken haar zwaktes”, klonk het bij Trump. Verdere details gaf hij niet prijs. De Amerikaanse talkshowhost werd een tijd geleden genoemd als mogelijke democratische kandidate, maar zelf blijft ze ontkennen ambities te hebben voor het presidentschap.

Trump daarentegen heeft wel ambitie om in het Witte Huis te blijven. Hij maakte in Pennsylvania dan ook zijn slogan bekend waarmee hij in 2020 de strijd wil aangaan met zijn concurrenten. “Keep America Great!”, klonk het. “Dat is de slogan waarmee we binnen twee jaar campagne gaan voeren.”