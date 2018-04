Merkel krijgt eindelijk haar handdruk

Meer dan een jaar geleden gingen de gênante beelden de wereld rond: een koppige Trump die geen hand wou geven aan Merkel in het Witte Huis. Maar nu kreeg de Duitse bondskanselier dan toch haar handdruk waar ze een jaar geleden om vroeg, bovenop felicitaties met haar verkiezingsoverwinning.

Hoewel de twee nog steeds van mening verschillen, was de sfeer tussen Trump en Merkel vandaag opvallend beter dan tijdens haar vorige bezoek aan het Witte Huis, meer dan een jaar geleden. Toen was de spanning te snijden toen de twee wereldleiders poseerden voor de pers in het Oval Office. Vandaag ging het er iets gemoedelijker aan toe.

(Lees verder onder de video)

Symbolisch

Uiteraard hebben Trump en Merkel intussen elkaar meerdere keren de hand geschud, maar de symboliek van het moment ontging ook Trump niet. Hij kon zich niet snel genoeg haasten om Merkel te feliciteren met haar overwinning en haar daarbij een hand te geven voor de camera’s. En dat gebeurde in het Oval Office, op exact dezelfde plek waar destijds Merkel samen met de pers onbeantwoord om een handdruk van Trump vroeg.