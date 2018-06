Mensen vluchten voor laharstroom

In Guatemala zijn 25 doden gevallen bij een vulkaanuitbarsting. Amateurbeelden tonen hoe mensen moeten vluchten voor een krachtige laharstroom. De modderstroom met vulkanisch materiaal raast razend snel naar beneden en zorgt voor een enorme aswolk.

Op de beelden is te zien hoe de mensen eerst nog filmpjes maken van het indrukwekkende natuurspektakel. Wanneer ze beseffen dat ze zelf in gevaar zijn, maken ze zich snel uit de voeten.

Lahar ontstaat wanneer vulkanisch gesteente in contact komt met water. Dan ontstaat er een soort modderstroom bestaande uit water, vulkanische as, puimsteen en brokken gesmolten of gestolde lava. Met een snelheid tot 35 kilometer per uur kan lahar enorm verwoestend zijn.

