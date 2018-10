Melania: “Vraag Trump soms om gsm weg te leggen”

De Amerikaanse First Lady Melania Trump heeft haar rondreis door Afrika afgerond. In Egypte, de laatste stop van haar eerste buitenlandse trip, vertelt ze de pers dat ze het niet altijd eens is met haar man. “Ik ben het niet altijd eens met Trumps tweets”, zegt Melania.

“Ik heb een eigen mening en geef hem soms advies. Maar hij luistert daar niet altijd naar”, klinkt het. “Ik vind het belangrijk om mijn gevoelens uit te drukken.”

Wanneer een journaliste vraagt of de First Lady Trump soms vraagt zijn gsm weg te leggen, antwoordt ze lachend “ja”, waarna ook de pers begint te lachen.

