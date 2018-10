Melania Trump: “Ik ben meest gepeste persoon ter wereld”

De Amerikaanse First Lady Melania Trump vindt zichzelf de “meest gepeste persoon ter wereld”. Dat zei ze in een interview over haar ‘Be Best’-initiatief, dat zich inzet tegen online pestgedrag. “Als je ziet wat de mensen over mij zeggen, kan je mij een van de meest gepeste personen ter wereld noemen”, zegt de First Lady nog.

Melania’s man, president Donald Trump, steekt regelmatig de draak met uitspraken en het uiterlijk van personen. Dat deed hij onlangs nog met de getuigenis van Christine Blasey Ford, die rechter Brett Kavanaugh ervan beschuldigt haar aangerand te hebben.

Bekijk ook: