Melania trekt er alleen op uit in Afrika

De Amerikaanse first lady Melania Trump is maandag, zonder haar echtgenoot, voor zeven dagen naar Afrika vertrokken. Ze zal achtereenvolgens Ghana, Malawi, Kenia en Egypte aandoen. De missie, diplomatiek en humanitair, richt zich in de eerste plaats op kinderen. Zo zal ze onder meer een bezoek brengen aan projecten van het Amerikaanse ontwikkelingsagentschap USAID.

Een solobezoek van een Amerikaanse presidentsvrouw is niet zo uitzonderlijk. Ook Melania's voorgangster Michelle Obama deed dat, onder meer naar Zuid-Afrika en naar China. Maar de terughoudendheid van Melania de afgelopen twee jaar en het feit dat Donald Trump zich al neerbuigend uitliet over Afrika, maken de missie toch speciaal. Voor Melania is het een allereerste bezoek aan het zwarte continent.

Melania, voor de gelegenheid uitgedost in schoenen met luipaardprint, vertrok omstreeks 23 uur Belgische tijd vanop de militaire basis Andrews.