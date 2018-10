First Lady Melania Trump schrok even toen ze een duw kreeg van een baby-olifant op haar reis naar Kenya. Melania verloor even haar evenwicht, maar kon er gelukkig om lachen.

Melania Trump bracht op haar eerst soloreis als First Lady een bezoek aan het Nairobi National Park in de Keniaanse hoofdstad. Het is de eerste keer dat Melania Afrika bezoekt, en dus ging ze op safari. Daar mocht ze de olifanten voeden, maar werd verrast door een van de kleinere olifanten, die wou spelen.