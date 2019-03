Meer dan twintig gewonden bij treinongeval in Tsjechië

Tijdens de ochtendspits zijn vandaag gewonden gevallen bij een treinbotsing in de buurt van het centraal station van Brno. Twee reizigerstreinen reden frontaal op elkaar in. 21 mensen raakten licht tot middelzwaar gewond. De helft van hen belandde in een ziekenhuis.

In het station van Brno zijn omvangrijke renovatiewerkzaamheden aan de gang.De politie onderzoekt of menselijk falen dan wel een defect het ongeval heeft veroorzaakt.

Tsjechie heeft één van de dichtste spoorwegnetten van Europa. Gisteren raakten bij een treinongeval tachtig kilometer ten oosten van Praag vijf mensen gewond.