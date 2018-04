May: "Doen mee aan actie tegen Syrië"

Groot-Brittannië doet mee aan een eventuele militaire actie tegen Syrië. Dat heeft premier May beloofd aan de Amerikaanse president Trump. Hij heeft haar gisteravond gebeld, om haar steun te vragen. Trump wil een zo breed mogelijke coalitie smeden. De Franse president Macron had al gezegd dat Frankrijk klaarstaat om mee te doen aan een operatie.

Gisteravond laat belde Trump met de Britse premier Theresa May. Zij heeft beloofd mee actie te ondernemen, zegt haar kabinet in de nasleep van de gifgasaanval in het Syrische Douma.

“Ze kwamen overeen dat het van cruciaal belang is dat het gebruik van chemische wapens niet zonder gevolgen blijft”, kinkt het bij het kabinet van May. “Ook moet het regime-Assad afgeschrikt worden om nog chemische wapens te gebruiken.” Ook de Franse president Macron stapt mee in de coalitie.

Escalatie conflict

Luchtaanvallen zijn niet zonder risico. Want Rusland, een bondgenoot van Assad, heeft een paar tienduizenden soldaten in Syrië. Daardoor kan de situatie snel escaleren, waarschuwt de Russische ambassadeur bij de VN.

“De eerste prioriteit is het gevaar van een oorlog afwenden”, zegt Vasily Nebenzia, de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties. “U begrijpt dat het gevaar op een escalatie verder gaat dan enkel Syrië, omdat onze militairen daar zijn op uitnodiging van de Syrische regering. Dus de situatie is erg gevaarlijk en dat hebben we heel duidelijk gesteld in de gesprekken.”

Onderzoek gifgasaanval

Nog een extra obstakel is het onderzoek naar de gifgasaanval zelf. Morgen zouden de inspecteurs van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens aan hun werk beginnen. Zij mogen absoluut geen risico lopen bij een eventuele aanval. Hun taak uitstellen kan niet, want met de dag wordt de kans kleiner om nog sporen terug te vinden.

