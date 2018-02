Mathilde praat in Ghana over kinderrechten

Koningin Mathilde is op bezoek in Ghana, samen met minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo (Open Vld). Ze zijn daar om projecten te steunen die de positie van meisjes en vrouwen versterken. Nu worden veel meisjes er nog gedwongen om te trouwen voor ze achttien jaar zijn.

Mathilde is in Ghana uitgenodigd door de president omdat ze een van de zeventien VN-ambassadeurs is van de ontwikkelingsdoelen, net zoals de voetballer Messi en de zangeres Shakira trouwens. Het is hun taak om te vechten tegen armoede, honger en ongelijkheid. In Ghana leeft een kwart van de bevolking onder de armoededrempel.

Ze heeft er ook een afspraak met de minister van Gelijke Rechten om te praten over kindhuwelijken.