Mars op zijn dichtst in 15 jaar

Mars stond in de afgelopen vijftien jaar nooit dichter bij de aarde dan vandaag. Dat zegt NASA. De rode planeet is ‘maar’ 57,6 miljoen kilometer van ons verwijderd, en is zelfs met het blote oog te zien.

De twee planeten stonden in 2003 nog net iets dichter bij elkaar, toen 55,6 miljoen kilometer. Mars was vanmorgen in Los Angeles in de VS al te zien, en NASA legde de beelden toen vast.

Na deze gebeurtenis is nog zeventien jaar wachten op de volgende ‘nabije positie’. Op 11 september 2035 zal Mars op 56,9 miljoen kilometer afstand staan, nog dichter dan vandaag.