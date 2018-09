Mangkhut strijkt neer in Hongkong: rukwinden tot 220 km/u

Na de Filipijnen is tyfoon Mangkhut ook aangekomen in de Chinese stad Hongkong. Daar worden er rukwinden tot 220 kilometer per uur verwacht. Nu al kunnen mensen op straat niet blijven rechtstaan. Er vallen kranen om en het water spuit uit de toiletten. De tyfoon maakte al zeker 30 dodelijke slachtoffers, maar autoriteiten vrezen dat dat aantal nog zal oplopen.

Ook het vliegverkeer in Azië is volledig ontregeld. Volgens de luchtvaartautoriteiten zijn alleen al in Hongkong 900 vluchten geannuleerd. Ook trein-, veer-, en busdiensten van en naar de luchthaven zijn opgeschort. De Chinese nationale weerdiensten hebben de hoogste alarmfase afgekondigd voor het zuiden van China.

