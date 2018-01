Man is wachten beu en klimt uit vliegtuig

Een passagier van de Ryanairvlucht van Londen naar Malaga had geen zin om nog langer te wachten voor hij mocht uitstappen in de luchthaven en klom via de nooduitgang, over de vleugel op de tarmac. De man wacht een fikse boete.

Maandagavond landde de bewuste vlucht vanuit London in Malaga met een uur vertraging. De passagiers moesten nog even wachten om het vliegtuig te verlaten en dat was duidelijk niet naar de zin van een 57-jarige Pool die in Malaga woont.

Hij opende de nooduitgang en klom op de tarmac via de vleugel. Het grondpersoneel verplichtte hem daarna om terug aan boord van het vliegtuig te gaan, waar hij moest wachten tot de ordediensten van de luchthaven ter plaatse kwamen.

Hij werd niet gearresteerd, maar zijn identiteitsgegevens werden wel genoteerd, om hem eventueel later aan te klagen. Hij mag zich alleszins aan een fikse boete verwachten van duizenden euro’s.