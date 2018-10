Man schiet op agenten in VS: 1 dode, 6 gewonden

In de Amerikaanse staat South Carolina heeft een man een agent doodgeschoten en nog eens zes agenten verwond. Na een twee uur durende omsingeling kon de verdachte gearresteerd worden. Een aantal agenten zou er erg aan toe zijn. Over de toestand van de schutter is niets bekend.

De schietpartij had plaats in een buitenwijk van Florence in het westen van de stad. Agenten reageerden er op een melding van een misdrijf. Ze wilden een huis doorzoeken toen ze onder vuur werden genomen. “De kogels vlogen alle kanten op”, zei sheriff Kenney Boone op een persconferentie.

De verdachte kon uiteindelijk met behulp van een politieonderhandelaar na circa twee uur overmeesterd worden. Volgens een politiecommandant raakte ook een 20-jarige man gewond.

De veiligheidsdiensten kwamen in groten getale op het incident af. Op beelden is te zien dat veel politieauto’s met zwaailicht langs een weg staan geparkeerd.

President Trump

De Amerikaanse president reageerde via Twitter al op de schietpartij. “Mijn gedachten en gebeden zijn bij het Sheriff’s Office en het politiebureau van Florence in South-Carolina deze avond. We zijn eeuwig dankbaar voor wat onze politieagenten doen.”

(Lees verder onder tweet)

My thoughts and prayers are with the Florence County Sheriff’s Office and the Florence Police Department tonight, in South Carolina. We are forever grateful for what our Law Enforcement Officers do 24/7/365. https://t.co/ZwDmDthItD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2018

Ook gouverneur Henry McMaster toonde zijn medeleven via de berichtensite. “Dit is gewoon hartverscheurend nieuws uit Florence. De onbaatzuchtige daden van moed van de mannen en vrouwen in de wetshandhaving zijn echt, net zoals de kracht van het gebed echt is.”