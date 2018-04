Een man is gisteren van een klif gereden in Californië en met zijn auto tientallen meters lager in de Stille Oceaan terechtgekomen. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en konden de man redden.

Lokale media zeggen dat de man niet levensgevaarlijk gewond was. Als bij wonder kon hij zelfs samen met een reddingswerker de klif opwandelen.

De oorzaak van de crash is nog onbekend.