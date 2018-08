De politie in de VS heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt stiekem foto’s te nemen onder de rokken van vrouwen. De man werd opgemerkt in een winkel in Cypress in Californië.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij met zijn gsm onder de rok van nietsvermoedende vrouwen kijkt. Hij wordt echter op heterdaad betrapt door een andere man die zijn gsm wegschopt. Daarna slaat de man op vlucht.

De verdachte is de 29-jarige Jorge Ibarra. Hij zit nu vast, zijn borgsom ligt op 25.000 dollar.