Man gearresteerd die mensen op metrosporen duwde

In het Verenigd Koninkrijk is een 46-jarige man gearresteerd die tot tweemaal toe mensen op de sporen van de Londense metro geduwd heeft. In april duwde hij de 91-jarige ex-Eurotunnelbaas Robert Malpas de sporen op. Eerder op de dag had hij datzelfde geprobeerd bij een 23-jarige man, maar die poging mislukte.

Malpas moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. De man had een ernstige wonde aan het hoofd die gehecht moest worden.

De dader is gearresteerd. Waarom hij de mensen op de sporen duwde, is niet geweten. Hij beweert zijn slachtoffers willekeurig uit te hebben gekozen.