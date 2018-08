Man filmt bosbrand op meters van huis

De natuurbranden in de Amerikaanse staat Californië blijven maar aanhouden. ‘The Holy Fire’ heeft nu zelfs de woonwijken bereikt. Op beelden van sociale media is de vlammenzee te zien vlakbij een huis. Gelukkig kon de brandweer dit deel van het vuur snel blussen en was er geen schade.

To all the men and woman of @CALFIRERRU @LACoFDPIO I would personally like to thank you for everything you did over the last few days, and especially thanks for saving my house as well as all my neighbors, you are true heroes and words can’t describe how grateful I am for you!! pic.twitter.com/OyITDxc6WR